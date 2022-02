Rehestädter füllen Anhänger voll mit Müll

Rehestädt. Säuberungsaktion soll im zeitigen Frühjahr ihre Fortsetzung finden:

Nicht nur, wenn es ums Feiern geht, verstehen sich die Rehestädter Vereine gut. Sie packen auch gemeinsam an, wenn es darum geht, ihr eigenes Wohnumfeld ansprechend herzurichten und dem Ort Gutes zu tun.

Erst wenige Tage ist es her, dass sich Mitglieder der Kirmesgesellschaft Rehestädt und des Feuerwehrvereins zum gemeinsamen Säubern der Landstraße von Arnstadt über Rehestädt bis hoch zur Verbandsdeponie trafen. „Hier liegt immer sehr viel Müll in der Natur“, erklärte Feuerwehrvereinschef Steffen Gunkel.

Auch bei diesem Einsatz sei schnell klar gewesen, dass ein paar Müllsäcke nicht reichen würden. Die Vereinsmitglieder organisierten ein Auto mit Anhänger, um den gesammelten Müll abtransportieren zu können.

„Es ist erschreckend zu sehen, wie viel aus dem fahrenden Auto geworfen wird, Kippenstummel, Verpackungsmüll, Flaschen und Dosen im Überfluss. Auch medizinischer Abfall wie Spritzen, Mullbinden und Einweghandschuhe fanden sich reichlich“, so Gunkel.

Hinzu komme sämtlicher Müll, der von Anhängern fällt, welche auf dem Weg zur Deponie sind. „Und hat diese ihre Tore ganz und gar mal geschlossen, werden die Abfälle eben in der Natur entsorgt“, teilt der Vereinschef eine Erfahrung, die alle Rehestädter schon gemacht haben.

Ziel der Aktion sei es in erster Linie gewesen, die Umgebung sauber zu halten. „Zum anderen fänden wir es aber auch super, andere zu motivieren, selbiges in ihren Ortschaften zu tun. Wir werden im beginnenden Frühjahr diese Aktion noch einmal durchführen, allerdings in alle Richtungen rund um Rehestädt“, kündigte Steffen Gunkel an.

Und schickte folgenden Appell hinterher: „An alle Autofahrer, die das nächste Mal dabei sind, etwas aus dem Fenster zu werfen: Haltet noch mal kurz inne, denkt darüber nach, was ihr da tut, und nehmt euren Müll einfach im Auto mit bis zur nächsten Möglichkeit, diesen fachgerecht zu entsorgen.“