Rehestädts Einwohner fordern mehr Beteiligung

Rehestädt. Rehestädts Einwohner kritisieren eine nicht öffentliche Veranstaltung die Themen betrifft, zu denen sie Anträge an den Gemeinderat stellten.

Ende August stellten die Einwohner Rehestädts gleich vier Einwohneranträge, die auf der nächsten Gemeinderatssitzung des Amtes Wachsenburg behandelt werden sollen. „Und das öffentlich, weil alle vier Punkte für Rehestädt wichtig sind“, so Enrico Scherf. Denn in ihnen geht es darum, dass die Rehestädter den Bau eines Radweges zum Arnstädter Lokschuppen fordern, den sie „als zwingend notwendig“ betrachten. Sie wollen außerdem einen etwa 70 Meter breiten mit Bäumen bepflanzten Streifen zwischen ihrem Ort und dem Gewerbegebiet Erfurter Kreuz als Sicht- und Schallschutz. Der dritte Teilantrag spricht sich gegen eine Durchfahrtsstraße durch den Ort aus, in Punkt vier geht es um das Thema Zufahrt zur Deponie und zur Agrargenossenschaft, sie soll aus Richtung Gewerbegebiet Thörey erfolgen.