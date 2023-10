Petra Lehner gibt Denkanstöße zu „Schätzen des Himmels“.

Ein Tag im Jahr. Ein Fest im Herbst. Bunt schaut es aus. Strahlende Gesichter. Der Duft steigt in die Nase. Der Geschmack auf der Zunge, süß, sauer. Die Freude über die Ernte groß. Jung und Alt kommen zusammen. Es wird gefeiert. In Dorf und Stadt. Erntedank!

Zuvor war man umtriebig, pflanzte, säte und erntete in Feld und Wald. Verarbeitete die Früchte. Trocknete Kräuter. Nur eine nicht. Drückte die Pausentaste. Setzte sich. Hielt inne. Es passierte, einfach so. Die Augen nahmen Farben auf. Der Gesang der Vögel drang ans Ohr. Die Sonne warm auf der Haut. Das Herz wurde berührt. Sie fühlte sich reich beschenkt. War dankbar für diesen Augenblick. Ging gestärkt weiter.

Petra Lehner Foto: Petra Lehner

Einfach die Pausentaste drücken. Das geschäftige Treiben unterbrechen. Das Handy aus der Hand legen. Die Außenwelt hinter sich lassen. Sich setzen. Bereit sein, für den Augenblick. Dann kommt etwas auf mich zu. Ohne, dass ich etwas tun muss. Im Inneren werde ich berührt. Dies lässt mich reich werden. Das sind Schätze, die keine Inflation, keine Weltwirtschaft, kein Unwetter oder menschliches Handeln zerstören können.

„Schätze des Himmels“ nennt es die Heilige Schrift. „Schätze des Himmels“ oder anders „Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt, und hofft auf ihn.“

Ich schaue und hoffe auf die unsichtbaren Dinge, die mein Herz berühren. Die mich stärken und mir Kraft geben. Diese Schätze überdauern alle Zeiten und entwickeln in mir eine Resilienz. Ein Fundament, auf dem ich die nächsten Wochen und Monate gut stehen kann.

Dankbar blicke ich auf das mir Geschenkte. Dankbar sein will ich in einer Welt, wo auf Defizite und auf Fehlendes mehr geschaut wird und die Klage darüber sich vergrößert. Unfrieden Raum nimmt. Den Blick wenden, hin zur Dankbarkeit, in einer Welt, wo wir sehen und schmecken können, wie freundlich Gott ist.

Erntedank! Dies feiern wir! Danke, Gott, dass du für mich sorgst. Jeden Tag! Möge die Dankbarkeit wieder zur Gewohnheit werden, damit wir Frieden finden! In unseren Dörfern und Städten!

Petra Lehner ist Pfarrerin im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau.