Reihe „Bürgermeister vor Ort“ startet wieder

Neues Jahr, neue Projekte und eine bekannte Reihe – Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) macht dort weiter, wo er im Frühjahr vergangenen Jahres aufgehört hat. Er startet erneut die Serie „Bürgermeister vor Ort“ und wird sich jeden letzten Freitag im Monat einen Bereich heraussuchen.

Dem Stadtchef liegt es am Herzen, mit den Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen. Er möchte auf Defizite in der Stadt, aber auch in den kleinen Orten hingewiesen werden. Und nicht nur das. Die angesprochenen Probleme sollen angegangen und gelöst werden. „Natürlich kann ich vielleicht nicht sofort reagieren oder alle Fragen beantworten, aber ich versuche es.“ Außerdem hat er die Beigeordneten dabei sowie Vertreter aus Bauamt, Rechts- und Ordnungsamt, Baubetriebshof und die Ortsteilbürgermeister. „Wenn es kleine Schwierigkeiten gibt, können die durch die jeweiligen Amtsleiter schnell und unbürokratisch geklärt werden.“

Dazu zählen für ihn fehlende Schilder oder Fußgängerüberwege, illegaler Müllabladeplatz oder Schmierereien an Häuserwänden. „Das fällt bei solchen Rundgängen auf und schwerwiegende Probleme können direkt in die Planung mit aufgenommen werden.“

Ein Schwerpunkt wird für Frank Spilling das Wipfratal sein. Denn sie gehören seit Anfang des Jahres zu Arnstadt. „Ich habe das Gefühl, sie sind noch nicht richtig angekommen.“ Das soll sich schnell ändern. Deswegen wird der Bürgermeister auch in den kommenden Monaten abwechselnd Touren durch Arnstadt und das Wipfratal machen. Anschließend folgenden die weiteren Ortsteile.

„Bürgermeister vor Ort“ im Überblick:

31. Januar: Ostviertel inArnstadt

28. Februar: Ortsteil Kettmannshausen

27. Februar: Westviertel in Arnstadt

24. April: Ortsteil Ettischleben

29. Mai: Bahnhof in Arnstadt

26. Juni: Ortsteil Branchewinda