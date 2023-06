Rein ins Abenteuer im Ilm-Kreis und anderswo

Ilm-Kreis. In den Sommerferien mit Bus, Bahn und Straßenbahn gut und günstig mobil sein: Das Schüler-Ferienticket wird auch 2023 wieder aufgelegt.

Die Sommerferien sind in Sicht und die Thüringer Verkehrsunternehmen machen Schülerinnen und Schülern wieder Angebote, um sechs Wochen lang preiswert unterwegs zu sein: Mit dem Schüler-Ferienticket Thüringen sind Schwimmbad, Konzerte, Kletterpark, Freunde oder Verwandte und viele andere Ziele in den Ferien auch unabhängig von den Eltern erreichbar.

„Thüringen bietet viele Orte, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Das verspricht viele abwechslungsreiche Ferienabenteuer…“, informiert der Verein Bus und Bahn Thüringen, der mit dem Verkehrsverbund Mittelthüringen sowie mit mehr als 40 Thüringer Verkehrsunternehmen das Schüler-Ferienticket initiiert hat.

Das Schüler-Ferienticket Thüringen ist in zwei Varianten erhältlich: Das Schüler-Ferienticket kostet einmalig 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Das Schüler-Ferienticket Mini für einmalig 16 Euro ermöglicht beliebig viele Fahrten in den Bussen der beteiligten Regionalbusunternehmen.

Die Tickets gelten in den Thüringer Sommerferien vom 8. Juli bis 20. August und sind bei den beteiligten Verkehrsunternehmen erhältlich, teilt Bus und Bahn Thüringen weiter mit.

Alle Informationen zu den Tickets, den beteiligten Verkehrsunternehmen und Verkaufsstellen gibt es im Internet unter: www.sft-thueringen.de. Die Website informiert ab Ende Juni auch zu Ausflugszielen und Veranstaltungen. Mit dem Routenplaner lassen sich zudem Reisen und Ausflüge schnell und unkompliziert planen.