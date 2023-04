Reinsfeld: Infoveranstaltung zum Umgang mit Wölfen

Reinsfeld. Ein Vertreter des Naturschutzbundes Thüringen informiert am 26. April in Reinsfeld über das richtigen Verhalten bei Wolfsichtungen.

Seit Ende vergangenen Jahres sind in den Dörfern rund um die Reinsberge wiederholt Wölfe gesichtet worden. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern ist die Unsicherheit groß, wie sie sich bei einer Begegnung mit dem Wolf verhalten sollen. Deshalb laden Dietmar Krause, Ortsteilbürgermeister Reinsfeld, und Uwe Greßler, Ortsteilbürgermeister Roda, am Mittwoch, 26. April, 18 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Saal in Reinsfeld ein.

Silvester Tamás vom Naturschutzbund Thüringen wird unter anderem über die Umsetzung des FFH-Monitorings zu Wolf und Luchs sowie die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes in diesem Zusammenhang berichten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Fragen zur Diskussion stellen.