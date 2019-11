Ilm-Kreis Ilm-Kreis An allen Samstagen im November finden von 10 Uhr bis 14 Uhr Reisigmärkte am Forsthaus Willrode bei Erfurt statt. Zusätzlich erfolgt der Reisigverkauf im November donnerstags und ...

Reisigmärkte am Forsthaus

An allen Samstagen im November finden von 10 Uhr bis 14 Uhr Reisigmärkte am Forsthaus Willrode bei Erfurt statt. Zusätzlich erfolgt der Reisigverkauf im November donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr sowie am 24. November zum offenen Forsthaussonntag von 10 bis 17 Uhr.

Im Dezember bietet der Wildladen montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr frisches Wildbret an, Schmuckreisig aus heimischer, nachhaltiger Forstwirtschaft mit Weihnachtsbäumen gibt es zur gleichen Zeit am Forsthaus bis 23. Dezember. Von Fichte, Tanne und Schwarzkiefer dürfte für jede Vorliebe etwas dabei sein, heißt es in der Mitteilung.