Reklame aus den 1920er-Jahren: Nostalgie zum Anfassen

Die Sammelleidenschaft trägt er im Blut. Sie beginnt schon im Kindesalter. Gemeinsam mit dem Papa zieht Christian Hühn durch die damalige DDR – „Papa sammelte alles aus dem Jugendstil, ich hingegen Dosen und Emaille-Schilder.“ Den Kunsthistoriker fasziniert die Kunst hinter der Werbung. Und das umfangreiche Repertoire des 47-Jährigen ist nun erstmals in der Ausstellung „Reklame – Kunst verkauft“ im Arnstädter Schlossmuseum zu betrachten.

Viel Herzblut und Leidenschaft stecken in Projekt und Konzeption. Denn 90 Prozent der Objekte stammen aus dem privaten Besitz von Christian Hühn, der auch Co-Kurator ist. Das Sammelfieber packt den damals siebenjährigen Jungen, als er auf dem Dachboden der Eltern ein altes Schild findet. Er ist ganz angetan von der Ausstrahlung und der damit verbundenen Wirkung auf ihn. Also zieht er mit dem Papa durch die damalige DDR und sucht sich Dosen und Schilder zusammen. „Ich hatte zwar auch Poster im Zimmer, aber vor allem Emaille-Schilder“, lächelt er. Mittlerweile hat der gelernte Goldschmied ein Atelier.

Für Christian Hühn ist es die zweite große Ausstellung im Schlossmuseum. Die erste mit Jugendstil-Objekten des Vaters sei ein voller Erfolg gewesen. „Es war eine der meistbesuchtesten Ausstellungen nach der Wende.“ Entsprechend hoch seien nun die Erwartungen an seine eigenen zusammengetragenen Stücke.

Produkte und Werbung aus den 1920er-Jahren

Der Schwerpunkt bei der Auswahl der Exponate liegt auf der Zeit um 1900 und den „goldenen 20er“- Jahren. Zusammengetragen sind die Produktverpackungen und Werbeobjekte zum einen von Herstellern, die Kriege, Weltwirtschaftskrise und Nachkriegszeit nicht überstanden, zum anderen aber große deutsche Marken, die allen historischen Umwälzungen getrotzt haben und heute wie vor 100 Jahren alltägliche Begleiter sind, heißt es im Dossier zur Ausstellung.

Drei Exponate hebt Christian Hühn schon im Vorfeld hervor: ein Emaille-Schild eines regionalen Autoherstellers, ein alter Kanister von Shell Oil und ein Coca-Cola-Kühlschrank. Denn nicht nur die großen Marken und Namen spielen für den leidenschaftlichen Sammler eine Rolle, er versucht auch immer wieder den regionalen Bezug herzustellen. Und das gelingt ihm sehr gut – durch alte Bilder, Schilder oder Plakate. In dem Zusammenhang berichtet er von einem Laden, den es in den 1920er-Jahren schon in der Arnstädter Innenstadt gab und noch heute gibt. Früher sei es eine Art „Tante-Emma-Laden“ gewesen, heute ist es ein Laden, in dem es Pralinen und Whisky gibt.

Zigarettenschachtel von 1945

Die Exposition ist auf fünf Räume aufgeteilt: Genussmittel, Mobilität, Schönheit und Hygiene, Kaffee sowie deutsche und internationale Marken. Gerade Letzteres ist ein spannendes Gebiet, denn dort werden Plakate und Schilder aus anderen Ländern ebenfalls um die 1920er-Jahre präsentiert. Hinzu kommen Objekte und Werke von Künstlern aus dieser Zeit.

Auch Emaille-Schilder großer Marken finden einen Platz in der Ausstellung. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der Erste Weltkrieg wird in der Ausstellung nicht ignoriert, steht aber auch nicht im Vordergrund. An einigen Stellen wird über Plakate und Schilder auf die Zeit hingewiesen. Besonders deutlich wird das in Werbenamen, die bis dato in Englisch oder Französisch waren. Mit Beginn des Krieges seien Werbung samt Namen eingedeutscht worden. „Den Zweiten Weltkrieg haben wir ganz herausgelassen“, sagt Christian Hühn. Und trotzdem gibt es eine Besonderheit: Es gibt noch eine originale „Lucky Strike“-Zigarettenschachtel aus dem Jahr 1945. Sie sei von einem amerikanischen Soldaten, der in Arnstadt war.

Voller Vorfreude, mit Liebe und viel Engagement dekoriert und präpariert Christian Hühn die Räumlichkeiten im Schlossmuseum mit seinen Sammelobjekten. Die Freude des Kunsthistorikers ist bereits jetzt spürbar.