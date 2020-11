Rekord ist eingestellt

Arnstadt. Ein sensationelles Ergebnis brachte das 2020er-Kohlrabiwiegen in der Arnstädter Kleingartenanlage „Am Vogelsberg“: Den Rekord hält nun ein 16.1-kg-Exemplar.

Eine lange Tradition hat das Kohlrabiwiegen in der Kleingartenanlage „Am Vogelsberg“ in Arnstadt. Seit 1985 stehen die Kleingärtner miteinander im Wettbewerb. Sie verwöhnen nicht nur Kohlrabis der Sorte „Gigant“ mit ihrem grünen Daumen, viel Wasser und Dünger, sondern ziehen auch riesige Kürbisse und anderes Gemüse. Beim Wettbewerb kommen allerdings auch die Winzlinge zu Ehren. Über die Jahre nahmen auch immer mehr Kleingärtner aus anderen Sparten an dem beliebten Wettbewerb teil.