Rekordzahlen für Arnstadts Feuerwehr

So viele Einsätze wie nie zuvor absolvierte im Jahr 2019 die Freiwillige Feuerwehr Arnstadt. Um 23.12 Uhr ging in der Silvesternacht letztmals der Melder – 390 Einsätze standen zu diesem Zeitpunkt zu Buche. Angefordert wurden die Kameraden aus den unterschiedlichsten Gründen – Ölspuren waren zu beseitigen, Türen zu öffnen, mitunter benötigte auch der Rettungsdienst Unterstützung. Die Wehr kam aber auch beim Retten von Tieren oder nach Unfällen zum Einsatz. Auch hielten mehrere Brände die Ehrenamtler in Atem. Der schwierigste Einsatz war das Löschen des Waldbrands in den Reinsbergen bei Plaue. Mehrere Tage dauerte es, um das Feuer zu löschen, hunderte Feuerwehrleute aus dem gesamten Kreis halfen. Zehn Hektar Wald waren betroffen. Nur wenige Wochen später ging es erneut nach Plaue. Die Stadt und ihre Ortsteile wurden nach Gewittern überflutet. Auch Flächenbrände hielten die Kameraden im heißen Sommer immer wieder in Atem.

Perspektivisch dürften die Einsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt sogar noch wachsen. Denn zuständig sind die Kameraden nicht nur für das Stadtgebiet, sondern auch für Abschnitte der A4, A71, für die ICE-Trasse und das weiter wachsende Erfurter Kreuz.

Im Jahr 2020 wurden die Kameraden bereits zu vier Einsätzen gerufen.