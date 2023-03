In Ilmenau und Gehren sind derzeit einige Straßenlaternen dunkel, weil Kabel defekt sind.

Reparaturen an Straßenbeleuchtung in Ilmenau und Gehren

Ilmenau. Stadt Ilmenau bemüht sich um schnelle Abhilfe:

Sechs Erdkabelschäden beschäftigten in den vergangenen Tagen das Team des Sport- und Betriebsamtes. Für das Lokalisieren der Schäden war bereits ein Messwagen im Einsatz.

„Die Stadtverwaltung Ilmenau bemüht sich, Tiefbauunternehmen für diese Aufgaben kurzfristig zu gewinnen, was aber nicht einfach ist. Aus diesem Grund ist derzeit eine Prognose schwer zu treffen, wann welche Straßenbeleuchtung wieder funktioniert“, so Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos).

Betroffen ist die Straßenbeleuchtung im Bereich Kirchplatz/Michael-Bach-Straße in Gehren sowie in Ilmenau die Schwangasse, An der Schlossmauer, Ebert-Straße, Neuhäuser Weg und Goetheallee.