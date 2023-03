Reparaturen im Arnstädter Bad

Arnstadt. Darum ist am kommenden Dienstag die Einrichtung in Arnstadt geschlossen.

Ganztägig geschlossen bleibt am Dienstag, 7. März, das Sport- und Freizeitbad Arnstadt. Geplant sei, eine Reparatur an den bädertechnischen Anlagen durchzuführen, so Badchefin Annette Engel-Adlung. Der Schließtag werde aber auch für andere Arbeiten genutzt. „So reinigen wir viele Bereiche gründlich und werden auch kleinere andere Reparaturen erledigen“, sagte sie. Ab Mittwoch öffne das Bad wieder wie gewohnt, so die Einrichtungsleiterin.