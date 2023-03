Riechheimer Berg beschließt Haushalt für das Jahr 2023

Riechheimer Berg. Die Gemeinschaftsversammlung der VG Riechheimer Berg will den Haushalt für 2023 beschließen.

Die Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Riechheimer Berg tagt am Donnerstag, 9. März, in Osthausen-Wülfershausen, am Sitz der VG, Am Flugplatz 10, um 19 Uhr öffentlich.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen die Feststellungen der Jahresrechnungen 2017 bis 2019. Anschließend geht es um Erörterung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023.

Vergeben werden sollen Bauleistungen zur möglichst barrierefreien Umgestaltung der Außenanlagen und Zuwege zum Verwaltungsgebäude der VG.

Weiterhin befasst sich das Gremium mit der Änderungssatzung über die Aufstellung und den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr für die Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg