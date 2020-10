Er könnte der Mario Barth aus Halle sein und vielleicht wie dieser sogar ein Stadion füllen. Das meint Ralph Richter, Comedian und Kabarettist aus Halle.

Doch warum in ein Stadion gehen, wenn man in Roda auf der Kleinkunstbühne den besten Auftrittsort und das allerbeste Publikum hat? Zum vierten Mal trat Richter in Roda auf. Am Samstagabend war der Zuschauerraum voll ausgefüllt. Die Besucher wollte etwas Witziges und Aktuelles erleben. Das bekamen sie in einem Wortgewittersturm mit nur wenigen windstillen Flauten als Zeit zum Nachdenken geboten.

Es gab fast kein Thema, das Richter nicht ansprach. Alles vollzog sich im schwindelerregenden Tempo, so dass sich nur wenige Metaphern, Wortverdrehungen und witzige Pointen im Gedächtnis verhaken konnten. Sein Bühnenprogramm „Vom Schwindel verweht“ versprach so viel Erfolg, wie der Filmklassiker von einst. „Sage mir, worüber du lachst. Und ich sage dir, wer du bist“, war sein Eingangssatz.

Dann philosophierte er über das Schwindeln und Lügen im Allgemeinen und im Alltag, um dann die wichtigsten Lügen von Frauen und Männern zu verraten. „Du sollst mir doch nicht so teure Geschenke machen“, sagt die Frau und lügt. „Sollte der aufmerksame Mann ihr sagen, dass sie zu dick sei? Das wäre dumm. Und so muss eine Lüge herhalten“, schlussfolgerte Richter. Warum Männer am Abend auf dem Sofa liegen und völlig kaputt sind, bekam der Comedian im Selbstversuch heraus. „Wir Männer haben uns tagsüber im Kontakt mit Frauen schlapp gelogen und brauchen die Erholung“, meinte er und erhielt von allen Seiten Beifall.

Über neueste Sprachregelungen konnte sich Richter ganz wunderbar aufregen Ein Schüler, der nach der Lehrerin tritt und spuckt, sei nicht rüpelhaft, sondern verhaltensoriginell. Anstatt von blöden Menschen zu reden, sollte man korrekt sagen, dass diese Zeitgenossen kein Glück beim Denken haben.