Rodelblitz schnauft auch durch Arnstadt

Der dritte und letzte Rodelblitz des Jahres 2020 hat am Wochenende alle Eisenbahnromantiker von Erfurt nach Eisenach gefahren. Los ging die Fahrt in Erfurt, dann mit Halt in Arnstadt, Plaue, über Steinbach-Hallenberg zum Zielort Eisenach. Für die Wintersportfreunde hatte der Verein etwas Besonderes organisiert. Auf dem Knüllfeld hatte die Stadt Steinbach-Hallenberg einen Biathlon-Parcour aufgebaut und wer wollte konnte hier schon aussteigen. Am Zielbahnhof Eisenach bestand die Möglichkeit den historischen Stadtkern der Wartburgstadt zu besichtigen. Die nächste Möglichkeit mit einer Dampflok zu fahren ist am 21. März. Dann geht es mit dem Sommergewinn-Express von Saalfeld aus über Erfurt nach Eisenach. Dort findet dann der Festumzug zum Sommergewinn statt.