Röhrende Hirsche im Thüringer Wald

Der Rothirsch bringt derzeit seine majestätische Trophäe auf Hochglanz. Nachdem sich der „König des Waldes“ seines Geweihs auf Grund hormoneller Vorgänge schon im Februar / März diesen Jahres entledigt hatte, wuchs in den vergangenen vier bis fünf Monaten ein neues Geweih nach. Im Hochsommer entledigt sich der König der Wälder nun des Bastes, der das nachwachsende Geweih umgibt. In wenigen Wochen zeigt sich der Rothirsch dann in seiner kraftvollsten und romantischsten Form als röhrender Hirsch. Die stattlichen Tiere kommen in die Brunft.

Wer diese exklusiv erleben möchte, sollte einen der begehrten Plätze auf der Wildbeobachtungskanzel des Forstamtes Frauenwald buchen. Die Hirschbrunft dauert maximal drei Wochen – so lange wie die Domstufen-Festspiele in Erfurt. Und sind für Natur- wie Theaterfreunde nicht weniger beeindruckend – Gänsehaut-Feeling eingeschlossen.