Rolf Huber öffnet seine Druckwerkstatt in Bösleben

Rolf Huber (links) mit seinem Künstlerkollegen Claus Unruh in seinem Atelier in Bösleben. (Archivbild)

Bösleben. Zum „Tag der Druckkunst“ demonstriert der Künstler Rolf Huber in seiner Werkstatt in Bösleben den Steindruck auf einer uralten Druckmaschine.

Am Mittwoch, 15. März, findet zum fünften Mal der „Tag der Druckkunst“ statt. Bundesweit öffnen an diesem Tag und am folgenden Wochenende über 200 Druckwerkstätten, Galerien, Museen und andere Orte, die Druckkunst würdigen, vermitteln und lebendig erhalten. Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck, Durchdruck und Mischformen ermöglichen grafische Werke von hoher Qualität, oft an historischen Druckmaschinen mit teilweise unersetzlichen Werkzeugen.

Diese zu bewahren und das Wissen über die Druckkunst zu vermitteln, verstehen viele Künstlerinnen und Künstler als Auftrag. Auch in Thüringen öffnen von Altenburg bis Weimar mindestens zehn künstlerische Werkstätten. Dazu gehört auch jene in Bösleben, im ehemaligen „Haus der Dienste“, Häckerlingsgasse 21. Dort befindet sich das Atelier mit Druckwerkstatt des Künstlers Rolf Huber. Er ist spezialisiert auf Steindruck (Lithografie) und wird mit seinen Mitarbeitern Claus Unruh und Birgit Winter-Drohm am 15. und 19. März von 14 bis 18 Uhr den Steindruck auf der über 100 Jahre alten Druckmaschine demonstrieren und sein Wissen über die Erfindung der Drucktechnik und Weiterentwicklung zum heutigen Offsetdruck vermitteln. Eine Ausstellung sowie Gespräche runden die Veranstaltung ab.