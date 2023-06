Romantik aus Costa Rica trifft in Eischleben auf Klassik und Humor

Eischleben. Kirche, Garten und Scheune werden am Wochenende zur Bühne bei der Kulturnacht in Eischleben.

Die laue Sommernacht bei exotischen Klängen genießen, über lustige Gedichte schmunzeln oder die Kunst des Handglockenchores bestaunen – und hinterher mit den Nachbarn bei einem Gläschen Wein oder einem Bier das Erlebte Revue passieren lassen – all das bot am Samstag die erste Kulturnacht in Eischleben, eine Idee des dortigen Kulturvereins. Die übrigens nicht nur bei den Einwohnern gut ankam. „Etwa die Hälfte waren Eischlebener, die andere Hälfte kam aus den umliegenden Orten, zum Beispiel aus Ichtershausen, aus Arnstadt und Plaue“, erzählt Vereinsvorsitzende Manuel Nagel.

Eigentlich sollte die Kulturnacht schon vor zwei Jahren stattfinden, im Rahmen der 1225-Jahrfeier des Amt Wachsenburg-Ortsteiles. Doch Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Nun wollte man die Idee aber realisieren und kam damit gut an. „Es waren mehr Zuschauer als wir erwartet hatten“, freute sich Manuela Nagel. „Und die Resonanz war durchweg positiv.“

Lieder handeln von Liebe und schönen Dingen im Leben

Damit die Besucher, die in drei Gruppen von Ort zu Ort pilgerten, drei ganz unterschiedliche Programmpunkte erleben konnten, hatten neben der Kirche auch zwei Familien ihre Hoftore geöffnet, den Garten und die Scheune zur Bühne werden lassen und für ein ganz besonderes Ambiente gesorgt. So sang Daniel Blanco seine Lieder umgeben von Rosen.

Der Costa Ricaner hat Musik und Musikpädagogik studiert, ehe es ihn vor einigen Jahre nach Erfurt verschlug. „Meine Lieder handeln alle von der Liebe und Freude, von den schönen Dingen im Leben“, erklärte der Gitarrist für jene, die des Spanischen nicht mächtig waren. Er wolle damit zeigen, dass es auch in schwierigen Situationen immer jemanden gäbe, der für einen da ist, dass es Dinge gibt, die Freude am Leben schenken. So wie jenes Lied, dass Daniel Blanco als Kind immer für seine Großeltern sang und bis heute mit liebevoller Erinnerung im Herzen trägt. Mit sanft klingenden Balladen erwärmte er die Herzen der Zuhörer, während andere Songs vor lateinamerikanischem Temperament sprühten.

Humorvoll wurde es an der zweiten Station. Frank Schillers musikalische Laufbahn begann 1971 im Dresdner Kreuzchor. An das Musikstudium in Dresden schlossen sich 16 Jahre an der Semperoper Dresden und am Theater Erfurt an, wo er 1994 der Bariton-Solist der „Carmina Burana“ bei den allerersten „Domstufen-Festspielen“ war. Mittlerweile liegt sein privater Lebensmittelpunkt in Eischleben. Ehrensache, bei der Kulturnacht mitzumachen, Mit den „Säk’schen Balladen“ von Lene Vogt war er für den Part Humor zuständig.

Mit ihren Parodien in sächsischer Mundart nahm sich Lene Voigt die „Glassiger“ vor, um sie auf ihre ganze eigene Weise neu zu interpretieren. Das gefiel weder den Nazis noch der DDR-Führung, sahen die einen doch das deutsche Erbe verunglimpft, die anderen darin einen Angriff auf Walther Ulbrichts Dialekt. Diese und weitere Details aus dem Leben der Schriftstellerin streute Frank Schiller, der einer der Initiatoren der Kulturnacht ist, zwischen die Balladen ein.

Spiel mit den Handglocken ist nicht weit verbreitet

Die Art und Weise wie Goethe, Friedrich Schiller und Heine eine ganz neue Interpretation erfuhren, kam beim Publikum sichtlich gut an. Getreu dem Motte. „Wir Sachsen sin von echtem Schlaach, die sin nich dod zu griechn. Drifft die ooch Gummer Daach fier Daach, ihr froher Mut wärd siechen“, wie es in ihrem eigenen Gedicht „Unverwüstlich“ heißt, das auch den Grabstein ziert.

Der Handglockenchor Gotha hatte sein Domizil im Eischlebener Kirchlein bezogen. 1987 legte das Geschenk von 49 Handglocken an die thüringische Landeskirche und die dann beginnende Partnerschaft zwischen der Epiphany Lutheran Church in Dayton, Ohio (USA) und der Augustinergemeinde in Gotha den Grundstein für dieses außergewöhnliche Ensemble. Außergewöhnlich, denn in Deutschland ist das Spiel mit Handglocken noch nicht weit verbreitet, es gibt nur circa 40 Chöre. So erfuhr das interessierte Publikum in Eischleben neben dem Hörgenuss auch allerhand Wissenswertes über die Glocken, die einen Tonumfang von sechseinhalb Oktaven, abbilden. Originalkompositionen für Handglocken, vor allem aus dem englischsprachigen Raum, prägten das Konzert. Aber auch Bearbeitungen kirchenmusikalischer Werke und folkloristischer Melodien aus aller Welt gehören zum Repertoire des Chores.

„Die Besucher waren begeistert und hoffen auf ein weiteres Mal“, berichtete Manuela Nagel. Ob es dies gibt, will der Verein nun beraten. „Wir denken darüber nach“, versprach die Vorsitzende. „Wir müssen aber schauen, in welchem Zeitraum. Ob jedes Jahr oder alle zwei Jahre.“