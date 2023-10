Diese Veranstaltungen stehen in den nächsten Tagen im Ilm-Kreis an:

Gastspiel im Ilmenauer Schülerfreizeitzentrum

Das Figurentheater TAB gibt am Sonntag, dem 15. Oktober, ab 16 Uhr ein Gastspiel im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau. Gezeigt wird „Rumpelstilzchen“. Das Stück wird zudem am 16. Oktober ab 10 Uhr noch einmal für Kindergärten gezeigt. Tickets gibt es unter www.tab-roda.de.

Ronny Weiland gastiert in Arnstadt

Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Gänsehautstimme, geht mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Am 7. Oktober ist er ab 19.30 Uhr im Theater im Schlossgarten in Arnstadt zu erleben. Tickets gibt es unter Telefon: 03628/61 86 33.

Treffen des Ilmenauer Lesezirkels

Im Kleinod in der Karl-Zink-Straße 6 in Ilmenau trifft sich am Donnerstag, dem 5. Oktober, ab 19 Uhr der Ilmenauer Lesezirkel. Helena-Maria Kreibich will Lust machen auf neue Literatur, will aber auch helfen, Altes neu für sich zu entdecken. Der Unkostenbeitrag beträgt zwei Euro pro Person.

Kleinod-Konzert mit Judith Antkowiak

Im Ilmenauer Kleinod in der Karl-Zink-Straße 6 tritt am Freitag, dem 6. Oktober, ab 19 Uhr die Berliner Sängerin Judith Antkowiak auf. Von französischsprachigen Chansons über brasilianische Musik bis hin zu jazzigen Klangfarben sind spannende Werke zu erleben. Tickets gibt es unter https://tickets.kleinod-ilmenau.de/kleinod/231006Antkowiak/.

Yoga-Kurse im Mehrgenerationenhaus

Im Frauen- und Familienzentrum am Wetzlarer Platz 2 in Ilmenau beginnen am 17. Oktober zwei neue Yoga-Kurse. Einer startet um 10 Uhr, der andere um 16 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter willkommen@yoga-ilmenau.de oder Telefon: 0176/23494462.

Kinderchor für Musicalshow gesucht

„A Musical Christmas“ heißt die große weihnachtliche Show, die am 13. Dezember ab 19.30 Uhr in der Festhalle in Ilmenau zu erleben ist. Auf der Bühne sollen an diesem Abend nicht nur Profis stehen. Sie würden sich gern auch von einem Kinderchor aus der Region unterstützen lassen. Melden können sich interessierte Chöre unter melanie.hansen@resetproduction.de. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen.