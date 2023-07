Rotarier bilden neue Ehrenamtler aus

Ilm-Kreis. Schlaganfall-Helfer unterstützen Patienten nach deren Entlassung aus Krankenhaus und Rehabilitation

Ein ehrgeiziges Projekt nahmen 2020 die Rotary Clubs Arnstadt, Erfurt-Gloriosa und Ilmenau in Angriff: Erstmals wurden Ehrenamtler zu qualifizierten Schlaganfall-Helfern ausgebildet.

Am 11. November startet nun der nächste Schulungskurs. Das bis heute in Thüringen einmalige Schlaganfall-Helfer-Projekt soll Ehrenamtler in die Lage versetzen, eine nachklinische Betreuung von Schlaganfallpatienten abzusichern.

Die Schlaganfall-Helfer werden nach der Entlassung der Patienten aus der Klinik bzw. Rehabilitation tätig. Tatkräftiges Anpacken ist dabei ebenso wichtig wie emotionaler Zuspruch bei den kleinen und großen Herausforderungen in der Langzeitnachsorge. Damit Ehrenamtliche diese Aufgaben leisten können, organisieren, finanzieren und koordinieren die Thüringer Rotarier eine etwa 40 Stunden umfassende Schulung, die mit einer Prüfung und einem Zertifikat der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe abschließt.

„Rund 1.000 Schlaganfallpatienten pro Jahr werden allein in Erfurt und im Ilm-Kreis erfasst“, so Rotarier Dr. Thomas Weihrauch, Chefarzt im Ilm-Kreis-Klinikum in Ilmenau und Initiator des Projektes. Um deren Nachsorgedefizit zu mindern, haben sich die drei regionalen Rotary Clubs entschlossen, ehren-amtliche Schlaganfall-Helfer ausbilden zu lassen. Eng an ihrer Seite haben die Rotarier, neben den Ilm-Kreis-Kliniken und Helios Klinikum Erfurt, die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und zwei Regionalverbände der Johanniter. Diese übernehmen die spätere Vermittlung von Schlaganfall-Helfern an die Betroffenen.

Eine Anmeldung zum Kurs (11., 12., 18., 19. und 25. November) ist unter der Telefonnummer: 03677/ 46990 möglich.