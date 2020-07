Arnstadt. Traditionell wechselt jährlich die Führung: Horst Sproßmann übergibt Staffelstab an Franz-Josef Willems.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotary Club Arnstadt mit neuem Präsidenten

Dieser Tage übergab der scheidende Präsident des Rotary Clubs Arnstadt, Horst Sproßmann, den Staffelstab an den neuen Präsidenten, Franz-Josef Willems. Der 53-jährige Diplomingenieur und Diplomkaufmann leitet nun ebenfalls für ein Jahr die Geschicke des regionalen Serviceclubs mit seinen knapp 40 Mitgliedern.

Dabei kann Willems, seit fünf Jahren Rotarier, auf seine Erfahrungen als Niederlassungsleiter eines Unternehmens am Erfurter Kreuz ebenso zurückgreifen, wie auf ein eingespieltes 16-köpfiges Expertenteam an seiner Seite. Ausgehend vom internationalen Jahresmotto „Rotary eröffnet Möglichkeiten“ sieht Willems die Schwerpunkte seiner Präsidentschaft im internationalen Jugendaustausch, der weiteren Förderung des 3D-Druck-Projektes an Thüringer Schulen oder auch im rotarischen Berufsprojekt „Berufe entdecken – Talente finden“.

Auch wird Willems die Aufgabe zufallen, die seit April 2020 als Folge der Covid-19-Beschränkungen nur noch digital durchgeführten Clubmeetings Schritt für Schritt zur vertrauten und geschätzten Normalität zurückzuführen. Der neue Arnstädter Rotary-Präsident empfängt gleich zum ersten Meeting unter seiner Leitung den neuen Distrikt-Governor Heribert Trunk. „Rotary ist, 1904 gegründet, der weltweit älteste und größte Serviceclub, der das Dienen zum Vorteil der sozial Schwächeren und gesellschaftlich Benachteiligten zum Inhalt hat“, so Willems.