Rückblick 2023: Die Chronik des zweiten Quartals im Ilm-Kreis

Arnstadt Auch von April bis Juni war im Jahr 2023 viel los. Hier gibt es einen Überblick über die Ereignisse im Ilm-Kreis:

6. April: Norbert Fuchs und Siegfried Eichner ziehen sich vom Vorsitz des Karnevalsvereins Narrhalla in Arnstadt zurück.

11. April: In Gossel findet das 111. Osterpfitzen statt.

12. April: Nach monatelanger Sperrung erhält die Goethestraße in Gräfenroda endlich eine neue Asphaltdecke.

15. April: Der Freistaat Thüringen startet ein Markterkundungsverfahren, um ein mögliches neues Domizil für die Polizei in Arnstadt zu finden.

24. April: In Arnstadt findet der 21. Autofrühling statt.

25. April: Dominik Straube wird als Ortschaftsbürgermeister von Gräfenroda wiedergewählt.

27. April: Nach langen Diskussionen auch mit Anwohnern steht eine Einigung über ein neues Verkehrskonzept für den Arnstädter Kübelberg.

28. April: Die neue Arnstädter Kindertagesstätte in der Schillerstraße wird offiziell eröffnet. Sie bietet 160 Kindern Platz.

Mai

2. Mai: Jasmin I. wird in Ichtershausen zur neuen Thüringer Nadelprinzessin gekrönt. Foto: Britt Mandler / Funke Medien Thüringen

2. Mai: Jasmin I. wird in Ichtershausen zur neuen Thüringer Nadelprinzessin gekrönt.

4. Mai: Auf dem Arnstädter Rabenhold investieren die WBG und die VWG rund fünf Millionen Euro in Abrisse, Sanierungen und Neubauten.

6. Mai: Ulrich Wittich erhält für die Sanierung des Pfarrhauses Liebenstein den Denkmalschutzpreis des Ilm-Kreises.

9. Mai: Die frisch sanierte Goethestraße in Gräfenroda wird für den Verkehr freigegeben.

11. Mai: Der Verein Ilmenauer Glastradition löst sich nach 30 Jahren auf.

24. Mai: Der Türenhersteller Garant in Thörey investiert in ein neues Biomasseheizkraftwerk, um durch die thermische Verwertung eigener Holzabfälle Wärme und Strom für den Eigenbedarf zu produzieren.

26. Mai: Im Juni soll die Sanierung der maroden Landstraße zwischen Liebenstein und Gräfenroda beginnen, monatelange Umleitungen sind die Folge.

Juni

1. Juni: 24 Stunden lang suchten Retter nach einer vermissten 81-jährigen Manebacherin, unweit des Meyersgrundes wurde sie leicht verletzt gefunden.

1. Juni: Am Campus der TU Ilmenau wird ein Student blutig geschlagen, die Polizei ermittelt gegen eine Bande.

1. Juni: In Arnstadt wird die frisch sanierte Theatermuschel beschmiert.

2. Juni: In Stützerbach wird der erste Spatenstich für eine neue Schulsporthalle gesetzt.

2. Juni: In Dannheim brennt ein Dreiseitenhof, in der Nacht zuvor brennt in Ichtershausen eine Zeitarbeiterunterkunft aus.

6. Juni: In Ilmenau erlebt das Stadtfest einen Besucherrekord.

9. Juni: Am Ilmenauer Stollen beginnt der Abriss der alten Schwimmhalle.

10. Juni: In Plaue wird der Anbau des Kindergartens eingeweiht.

12. Juni: Marie wird in Holzhausen zur ersten Rosenprinzessin gekrönt.

12. Juni: Kantor Jörg Reddin wird zum Arnstädter des Jahres gekürt.

14. Juni: Das Amt Wachsenburg trauert um den ehemaligen Bürgermeister von Ichtershausen, Klaus von der Krone, der im Alter von 79 Jahren starb.

16. Juni: Ein Geraberger, der im August 2022 seine Freundin getötet hat, muss wegen Totschlags für 13 Jahre ins Gefängnis.

20. Juni: Papacks weiht in Arnstadt seine zweite Gigafabrik ein, in der Verpackungen aus Fasern produziert werden.

23. Juni: Der Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda wird als Kulturförderverein ausgezeichnet.

26. Juni: Zum Tag der Architektur wird unter anderem in Neuroda eine Gästebox vorgestellt, die auf dem ehemaligen Pfarrhof entstanden ist.

27. Juni: In Eischleben findet erstmalig eine Kulturnacht statt.

27. Juni: Das erste Modell verlässt das Arnstädter Neideckgelände, der Erfurter Dom wird künftig in Ruhla ausgestellt.

30. Juni: In Gehren findet die Grundsteinlegung für einen Kindergartenneubau statt.