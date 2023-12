Rückblick 2023: Schirmi nimmt Abschied

Plaue Über viele Jahre stand Andreas Schirm im Schwimmbad in Plaue am Beckenrand. Nun ging er in den Ruhestand.

2. August: Über viele Jahre galt Andreas Schirm als Urgestein des Schwimmbads in Plaue. Er wachte nicht nur über die Sicherheit der Badegäste, sondern brachte auch Generationen von Jungen und Mädchen das Schwimmen bei. Im Sommer nahm er Abschied und übergab an Steffen Müller. Komplett in den Ruhestand zog sich „Schirmi“ aber nicht zurück. Er gibt nach wie vor Schwimmkurse an verschiedenen Freizeiteinrichtungen.