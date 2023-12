Rückblick 2023: Thüringer Rose für Rita Bader

Rita Bader erhielt auf der Wartburg die Thüringer Rose und trug sich in einer Stadtratssitzung in das Goldene Buch der Stadt Arnstadt ein.

Arnstadt Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich Rita Bader (Linke) in der Arnstädter Kommunalpolitik. Ihr Sachverstand ist über die Fraktionen hinweg gefragt. Ihr Engagement gand im Juli besondere Anerkennung.

8. Juli: Die Arnstädter Stadt- und Kreisrätin Rita Bader (Linke) wurde mit der Thüringer Rose ausgezeichnet. Vorgeschlagen wurde sie dafür von den weiblichen Stadtratsmitgliedern der Bachstadt. Über Jahrzehnte, führen sie aus, engagiert sie sich mit Herzblut politisch. Vor allem soziale Themen liegen Rita Bader am Herzen. In die Gremienarbeit bringt sie viel Sachverstand ein, was fraktionsübergreifend geschätzt wird.