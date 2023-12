Rückblick 2023: Zwei Arnstädter werden Landesprinzenpaar

Arnstadt Ulrike II. und Sebastian II. sind das Arnstädter Prinzenpaar der Faschingssaison 2022/2023. Mit einem ganz besonderen Titel krönen sie ihre Session.

7. Januar: Ulrike II. und Sebastian II. krönen ihre Session als Arnstädter Faschingsprinzenpaar mit einem ganz besonderen Titel: Sie werden zum Landesprinzenpaar gewählt und repräsentieren damit in der fünften Jahreszeit tausende Thüringerinnen und Thüringer, die sich in Karnevalsvereinen engagieren. Zugleich tun die beiden gekrönten Häupter Gutes und sammeln Geld für Bewegungsangebote in Kindergärten.