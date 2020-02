Über den Luchs wird Silvester Tamás am Freitag im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau sprechen.

Ilmenau. Experte hält Vortrag zum Luchs und seine Chancen für eine Leben in Thüringen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rückkehr auf leisen Pfoten

„Rückkehr auf leisen Pfoten“ ist ein Vortrag überschrieben, der sich mit dem Luchs in Europa und Deutschland beschäftigt. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, ob der Luchs im Freistaat eine Chance hat. Silvester Tamás vom Naturschutzbund (Nabu) Thüringen spricht am Freitag, 7. Februar, 18 Uhr, im Schülerfreizeitzentrum Ilmenau.

Der Nabu Thüringen und der Kreisverband Ilm-Kreis laden interessierte Bürger und auch Naturfreunde, die die Arbeit zum Thema Luchs aktiv unterstützen möchten, sowie die Fachbehörden zu dieser Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion herzlich ein.

An dem Abend sollen Aspekte der Lebensweise erörtert und die zahlreichen Gefahren verdeutlicht werden, denen Luchse in unserer Kulturlandschaft ausgesetzt sind. Dabei geht es auch um die Rolle des Menschen. Silvester Tamás ist Projektleiter des Luchsprojektes „Plan P wie Pinselohr“, es will eine dauerhafte und konfliktarme Rückkehr der majestätischen Tiere fördern und fachlich begleiten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.

Freitag, 7. Februar, 18 Uhr, Schülerfreizeitzentrum, Am Großen Teich 2,