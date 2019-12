Auch in Arnstadt erkannten die progressiven Kräfte im Herbst 1989 nach den ersten Demonstrationen und Dialogen, dass Arbeitsgruppen und Komitees für nachhaltige Veränderungen der Realität nicht ausreichten. Also wurde ein Runder Tisch gegründet, der ab 5. Dezember regelmäßig im Sitzungssaal des Rates des Kreises tagte.

Superintendent moderierte

An einem Tisch, der gar nicht rund war, sondern „mathematisch undefinierbar geformt“, wie der damalige „Das Volk“-Lokalredakteur Ewert Becker berichtete. Dieser Runde Tisch fühlte sich für die Stadt und den Kreis Arnstadt gleichzeitig zuständig und er wurde nicht, wie sonst üblich, von einem oder mehreren Kirchenvertretern geleitet. Der evangelische Superintendent Wolfgang Tittelbach-Helmrich griff zwar immer wieder moderierend ein, die Leitung der Sitzungen und die Protokollführung aber hatten abwechselnd die amtierende Ratsvorsitzende Rita Bader und der Arnstädter Bürgermeister Bernd Markert. Beide hatten kein Stimmrecht, mussten aber als Verwaltungschefs für die Umsetzung der Beschlüsse sorgen.

So konnte der Runde Tisch tatsächliche Veränderungen erreichen, auch wenn er keine gesetzliche Legitimation besaß.

Am Runden Tisch saßen mit Stimmrecht Vertreter von sich gründenden Oppositionsparteien wie dem Neuen Forum, dem Demokratischen Aufbruch oder der SPD, der Kirchen, aber auch der Blockparteien einschließlich der SED.

Unübersichtliche Lage

Mitunter war die Lage unübersichtlich, weil sich ständig neue Gruppen gründeten, zusammenschlossen oder umbenannten. Deshalb wurde schon früh beschlossen, über Neuaufnahmen und Veränderungen am Runden Tisch abzustimmen.

Inhaltlich beschäftigte sich der Runde Tisch mit allen Fragen, die damals drängend erschienen. Das begann bei der Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für die Arbeit der Opposition, ging über die Kontrolle der Staats- und Sicherheitsorgane bis zur Vorbereitung der anstehenden Wahlen zur Volkskammer auf kommunaler Ebene. So ging es zum Beispiel darum, stasibelasteten Führungsträgern die Waffenscheine für ihre Jagdgewehre zu entziehen. Das Wehrkreiskommando wurde angewiesen, über die Möglichkeiten der Totalverweigerung öffentlich zu informieren und seine Mitarbeiter zu einem „der Sache dienenden Umgangston mit den Jugendlichen zu befähigen“.

Runder Tisch mit Ableger

Im Bildungssektor gab es so viele offene Fragen, das ein gesonderter „Runder Tisch Bildung“ eingerichtet wurde. Um die Umsetzung seiner Beschlüsse besser kontrollieren zu können, bestimmte der Runde Tisch eigene Vertreter, die ehrenamtlich an Sitzungen der Verwaltungen von Kreis und Stadt teilnahmen. Auch über den Abriss zweier maroder Häuser an der Weiße wurde diskutiert: Am Ende stimmte der Runde Tisch zu, allerdings sollten die Pläne für Nachfolgebauten ebenfalls dem Gremium vorgestellt werden.

Auch große Politik wird diskutiert

Aber der Runde Tisch kümmerte sich auch um die große Politik. Das neue Wahlgesetz wurde ebenso diskutiert wie die Zukunft der volkseigenen Betriebe. Der vorliegende Gesetzentwurf der Volkskammer zur Rückgabe von Firmen an frühere Besitzer sei zu „einseitig marktwirtschaftlich ausgerichtet“, befand das Gremium. Es gäbe keinen Grund dafür, „Vermögen des Volkes, das ohne Zutun der ehemaligen Besitzer erwirtschaftet wurde, zu verschenken“. Außerdem empfahl der Runde Tisch „allen Händlern, nur Waren mit umweltfreundlicher Verpackung aus der BRD einzuführen“.

Neue Hausherren übernehmen

Insgesamt 18 Sitzungen absolvierte der Runde Tisch zwischen Dezember 1989 und Mai 1990, zum Teil gingen sie über viele Stunden. Nach der Sitzung am 2. Mai lud Superintendent Wolfgang Tittelbach-Helmrich alle Mitglieder zu einem Essen ins Bahnhofscafé ein. Die Arbeit des Runden Tisches war beendet, nach den Kommunalwahlen am 6. Mai zogen in die Rathäuser und Kreisverwaltungen neue Hausherren ein. Lange Zeit galten die Protokolle des Runden Tisches in Arnstadt als verschollen.

Protokolle tauchen wieder auf

Doch anlässlich der Gedenkveranstaltung zu 30 Jahre Mauerfall am 30. September 2019 im Arnstädter Rathaus berichteten Erwin Erdmann (damals SPD) und Lutz-Rainer Senglaub (CDU) über die Arbeit des Runden Tisches. Und Senglaub, der im Mai 1990 zum Landrat gewählt worden war, hatte aus seinem eigenen Archiv auch die fast vollständige Sammlung der Protokolle mitgebracht. Mittlerweile hat er sie dem Stadt- und Kreisarchiv übergeben. Damit auch künftige Generationen die Arbeit dieses „Übergangsparlaments“ noch nachvollziehen können.