Oliver Bötefür schlüpft am Freitag in Arnstadt in das Kostüm der Nachtwache.

Arnstadt. Neben regulären Stadtführungen werden in Arnstadt nun auch wieder Thementouren angeboten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rundgang mit der Arnstädter Stadtwache

Coronabedingt kamen in den vergangenen Wochen nur wenige Touristen in die Bachstadt. Sie mussten zudem auf geführte Touren durch Arnstadt verzichten. Nun werden aber wieder regelmäßig Stadtführungen angeboten, sagte Sebastian Keler, Leiter der Touristinformation. Neben öffentlichen Führungen durch die Bachstadt sollen auch ausgewählte thematische Rundgänge stattfinden.

Jeden Sonnabend werde der Marktplatz zum Treffpunkt für die öffentliche Stadtführung – so auch am kommenden Samstag, 27. Juni. Beginn ist jeweils um 11 Uhr am Bachdenkmal.

Für Freitag, 26. Juni, sei zudem eine Lichterführung geplant. Gemeinsam mit Arnstadts Stadtwache gehe es auf einen abendlichen Rundgang durch die Gassen der historischen Innenstadt. Beim Schein der Laternen erfahren die Teilnehmer allerhand Wissenswertes aus der mittelalterlichen Geschichte der Stadt. Beginn dieser Führung ist um 20 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen sei die Teilnehmerzahl jeweils auf 15 Personen begrenzt. Es gelte der Mindestabstand und eine Maskenpflicht, so Keßler. Da Ticketverkauf und Notieren persönlicher Daten der Teilnehmer einige Minuten dauern werden, sollten Interessenten ihre Tickets im Voraus kaufen. Erhältlich sind die Tickets in der Touristinformation am Markt.