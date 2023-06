Rundumblick, feine Nase und ultraviolettes Licht – Wildtiere stehen im Ilm-Kreis im Mittelpunkt

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Die Wildtiere des Waldes nehmen den Menschen wahr, lange bevor dieser sie sehen kann. Das gilt auch in der Dämmerung oder nachts.

Viele Waldbesucher freuen sich, wenn sie in den Wäldern des Ilm-Kreises scheinbar unbemerkt Wildtiere beobachten können. Tatsächlich dürften diese den Wandernden schon längst wahrgenommen haben, denn sie verfügen über einen hervorragend ausgebildeten Seh-, Geruchs- und Hörsinn.

Wildtiere wie Hirsch, Reh, Fuchs oder Wolf „äugen“, so der jagdliche Fachbegriff, weitgehend die Farbpalette des Menschen. Zudem nehmen sie ultraviolettes Licht wahr und können damit Wärmequellen sehen. Allerdings sind Wildtiere und auch Jagdhunde oft rot-grün-blind. „Deshalb können sich Jäger in leucht-orange kleiden. Das Wild erkennt im Gegensatz zum Menschen diese markante Warnfarbe nicht“, sagt Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt.

Eichhörnchen haben besonders feinen Geruchssinn

Die Augen der Greifvögel sind wie ein Fernglasobjektiv geformt. Damit können sie über Kilometer hinweg aus großer Höhe kleinste Beutetiere wahrnehmen. Sie erfassen bis zu 150 Einzelbilder pro Sekunde und übertreffen die Sehleistung des Menschen um das Fünffache.

Sehr fein ist der Geruchssinn der Eichhörnchen, die auch Nüsse aufspüren können, die mehrere Zentimeter unter dem Boden liegen. Beim Fühlen helfen spezielle Tasthaare, die an der Schnauze, über den Augen, an den Beinen, am Bauch und über der Schwanzwurzel sitzen und auch nachts eine gute Orientierung ermöglichen.

Hasen haben den Rundumblick und können durch die seitlich am Kopf liegenden Augen auch sehen, was hinter ihnen geschieht. Der Waldbesucher irrt also, wenn er einen Hasen von hinten scheinbar unbemerkt beobachtet, denn dieser hat ihn längst erkannt und als ungefährlich eingestuft.