In den Saatbällen befinden sich unter anderem Samen von Ackerwitwenblumen.

Saatbälle in Ilmenau selber herstellen

Ilmenau. Einen besonderen Workshop bieten die Grünen an:

Am internationalen Tag des Artenschutzes lädt der grüne Kreisverband zu einem Saatball-Workshop ein. Los geht es am 3. März ab 17 Uhr in der Bahnhofstraße 20. Gemeinsam mit Evi Schwappach-Bieber wollen die Teilnehmer Saatbälle aus heimischen und ökologisch wertvollen Samen herstellen. Mit Ackerwitwenblume, kleiner Wiesenknopf und Nachtkerze sollen der urbane Raum und brachliegende Flächen ökologisch aufgewertet werden.

Während die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit ihren Händen in der Erde wühlen und Bälle formen, erhalten sie viele Informationen über die Eigenschaften der verarbeiteten Samen und die Wichtigkeit von Artenvielfalt. Der grüne Kreisverband freut sich über eine kurze Anmeldung unter info@madeleine-henfling.de.