Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonstart im Freibad Plaue

Deutlich wärmer und sonniger soll das Wetter am Freitag werden. „Das ist der perfekte Zeitpunkt für die Saisoneröffnung im Freibad“, betont Bürgermeister Jörg Thamm (CDU). Traditionsgemäß schlüpft er am ersten Öffnungstag des Freibads selber in die Badehose und springt ins kühle Nass. So auch am Freitag: Um 14 Uhr wird der Startschuss gegeben. Interessierte sind dazu recht herzlich eingeladen. Während der Badesaison müssen zwar einige Corona-Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Bauarbeiten werden das Badevergnügen allerdings nicht trüben. Denn die Investitionsmaßnahmen, die in diesem Jahr im Bad in Plaue geplant sind, wirken sich nicht auf den Badebetrieb aus.