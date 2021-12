Sammeln von Pilzen schadet Wald im Ilm-Kreis nicht

Ilm-Kreis. Die Saison war in diesem Jahr sehr ergiebig.

Die diesjährige Pilzsaison war sehr ergiebig, auch in den Wäldern des Ilm-Kreises konnten große Mengen essbarer Pilze gefunden werden. Die Befürchtung, dass die heimischen Wälder durch die vielen Sammler Jahr für Jahr pilzleerer werden, seien laut Thüringenforst aber unbegründet.

Laut einer Langzeitstudie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Lawinen beeinflusst das rege Sammeln weder die Anzahl der Fruchtkörper noch die Artenzahl signifikant. Zudem mache es keinen Unterschied, ob die Pilze per Hand gepflückt oder mit einem Messer bodennah abgeschnitten werden. Obwohl das Pilzwachstum durch das Betreten des Waldbodens leicht gedämmt werde, sei das im Boden befindliche Pilzmycel so robust, dass es solchen Überbelastungen trotzen und sich in ruhigeren Phasen des Jahres wieder erholen kann.