Sangesfreude mit viel Humor: „Die Katze im Sack“ spielt im Prinzenhofkeller in Arnstadt

Im Rahmen der Jazzmeile Thüringen im Prinzenhofkeller gastiert der HfM-Chor aus Weimar am Samstag, dem 20. November, mit „Die Katze im Sack“, allerdings gegenüber 2019 in neuer Besetzung. Die Multitalente der Musikhochschule in Weimar arrangieren Pop/Jazz-Chorsätze mit hohem Anforderungsniveau. Sie singen, was ihnen von Mitstudierenden vorgelegt wird. Sie üben sich in Schwarm-Intelligenz und musizieren dennoch selbstbestimmt. Sie sind die Katze im Sack! Die Besucher erwartet ein Abend voller Sangesfreude, Humor und viel Wissenswertem über das Innenleben eines Chores, schließlich bringen sie ihren Jazzprofessor Juan Garcia mit. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet bereits um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro oder ermäßigt 10 Euro. Ein Getränkeangebot ist vorhanden. Veranstaltungsort ist der Prinzenhofkeller in Arnstadt, An der Liebfrauenkirche 2. Der Besuch der Veranstaltung erfolgt nach dem 2G-Modell, ist also nur für Geimpfte und Genesene. Kartenvorbestellungen sind über die Seite www.ig-jazz-arnstadt.de möglich. Das nächste Konzert im Rahmen der Arnstädter Jazzmeile findet am 3. Dezember mit dem Duo Stiehler/Lucaciu und ihrem Weihnachtsprogramm statt.