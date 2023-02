Pünktlich um 11.11 Uhr startete der große Karnevalsumzug in Arnstadt am Kesselbrunn. Tausende große und kleine Narren standen an der Strecke die durch die Kreisstadt bis zum Markt führte. Dort fand zum Abschluss ein buntes Programm statt. Mit dabei waren die Karnevalsvereine Narrhalla Arnstadt, der AKC, HCV, ICV, PKC und einige Laufgruppen.