Saurierskelett in Schleusingen zu sehen

Schleusingen. Das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg in der südthüringer Kleinstadt zeigt in einer Sonderausstellung einen Fund aus der Rotliegendzeit.

Unter dem Motto „Saurier, Edelsteine und Grafen“ zeigt das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen Exponate aus Naturkunde und Geschichte, die das Museum in den vergangenen 23 Jahren angeschafft hat. Darunter sind auch Neuerwerbungen, die zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Mit einigen ,Kostproben’ wollen wir auf die neue Exposition neugierig machen. Das vollständige Skelett eines Sauriers aus dem Rotliegend misst immerhin 1,15 Meter Länge. Dieses 295 Millionen Jahre alte Amphib lebte in einem großen See und verzehrte mit Vorliebe Schmelzschupper-Fische. Es soll am Naturhistorischen Museum auch wissenschaftlich bearbeitet werden“, erklärt Museumsdirektor Ralf Werneburg.

Ein weiteres Highlight der Schau ist ein etwa 20 Zentimeter hoher, tiefblauer Lapislazuli-Edelstein aus Afghanistan. Zudem wurde für die Regionalgeschichtliche Sammlung eine fast zwei Meter lange und 100 Kilogramm schwere Truhe mit Metallbeschlägen aus dem späten Mittelalter erworben.

Die Sonderausstellung zeigt Objekte aus den Bereichen Biologie, Geologie, Mineralogie und Geschichte und ist vom 1. August bis 7. Januar zu sehen.