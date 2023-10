Schäfer für einen Tag – hier ist es möglich

Ilm-Kreis. Das Projekt Weidewonne lädt Schafbegeisterte auch aus dem Ilm-Kreis am 14. Oktober an den nördlichen Rand des Thüringer Beckens in die Hohe Schrecke ein.

Schafbegeisterte aus ganz Thüringen können am Samstag, 14. Oktober, die Arbeit einer Landschaftspflege-Schäferei aktiv miterleben. Das Projekt Weidewonne der Naturstiftung David lädt zum Aktionstag in die Hohe Schrecke an den nördlichen Rand des Thüringer Beckens ein. Von 10 bis 15 Uhr bietet die Schäferei Rohkohl in Oberheldrungen, Kyffhäuserkreis, diesen Erlebnistag an.

Teilnehmende an „Schäfer für einen Tag“ erhalten die Möglichkeit, sich als engagierte Schäferinnen oder Schäfer zu erproben, Wissen über das Schäferhandwerk aus erster Hand zu erlangen und in direkten Kontakt mit den tierischen Schützlingen zu treten, teilt die Naturstiftung David mit. Zu den Programmpunkten gehören: das Setzen von Schafnetzen, das Umkoppeln der Herde, die Klauenpflege der Tiere und vieles mehr.

Im Ilm-Kreis finanziert Weidewonne die Landschaftspflegeherde der Natura-2000-Station Gotha/Ilm-Kreis von Schäferin Rosali Albrecht.

Anmeldung per E-Mail: info@weidewonne.de oder unter Telefon: 0361 / 710 12966. Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro pro Person, inkl. Teilnahme von jeweils zwei Kindern (bis 14 Jahre), und beinhaltet eine Brotzeit.