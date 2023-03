Schaffung ökologischer Oasen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Blühwiesen, Blühhecken und Wegränder sollen künftig die Flächen des Ilm-Kreises zieren. Grundlage ist die Initiative „Ilm-Kreis blüht“.

Insektenvielfalt erhalten, ökologische Aufwertung und Schaffung von Lebensräumen – das sind Ziele der Initiative „Ilm-Kreis blüht“. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Natura 2000-Station Gotha / Ilm-Kreis umgesetzt und durch das Regionalbudget Nachhaltigkeit – ein Modellprojekt des Thüringer Umweltministerium gefördert. Landrätin Petra Enders (Linke) zieht nun Bilanz und spricht über neue Vorhaben.

Die erfolgreiche Umsetzung der Ziele kann nur im Zusammenarbeit mit Kommunen, Gemeinden und interessierten Bürgerinnen und Bürgern gelingen, sagt Enders. „Leicht umsetzbare Maßnahmen, wie den Rasen seltener zu mähen, Disteln und Brennnesseln in einer Ecke des Gartens wachsen und Staudenstängel über den Winter stehen zu lassen, haben nicht nur eine positive Wirkung auf Insekten, sondern ersparen viel unnötige Arbeit“, betont sie und bedankt sich bei der Unteren Naturschutzbehörde für das Engagement – federführend ist dort Andreas Mehm.

Spezielle Workshops für Mitarbeitende der Bauhöfe

Er weist auf „zwei Katastrophen“ hin, die neben dem Ukraine-Krieg fast untergehen. Zum einen sei das der Klimawandel und zum anderen der Verlust der Biodiversität. Dabei gehe es ihm nicht darum, Weltuntergangsszenarien aufzubauen, sondern auf die Herausforderung aufmerksam zu machen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die jedermann im eigenen Garten umsetzen kann. Spezielle Workshops zur richtigen Pflege der zahlreichen kommunalen Grün- und Freiflächen sind den Bauhofmitarbeitenden angeboten worden. Neben einem theoretischen Teil gibt es einen praktischen, um das Erlernte anzuwenden. Diese Kurse soll es auch in diesem Jahr wieder geben.

Durch die Anlage von Blühwiesen, Blühhecken und Wegränder im Rahmen von „Ilm-Kreis blüht“ sollen neue Lebensräume für Insekten und Co. geschaffen werden. Foto: Antonia Pfaff

Auftakt der Aktion „Ilm-Kreis blüht“ war im April vergangenen Jahres. Damals griffen die Landrätin und Grundschüler aus Stadtilm zu Schaufeln, Spaten und Gießkannen, um im Stadtilmer Kirchgarten Obstbäume zu pflanzen und Blumensamen auszusäen. „Das war ein gelungener Start für die Initiative“, so Enders. Die Kirchgemeinde möchte diesen Ort in eine „ökologische Oase im Herzen der Stadt“ umwandeln. Schritt für Schritt sollen artenreiche Wiesen, insektenfreundliche Staudenbeete, Blühhecken angelegt werden. Totholzhaufen, Trockenmauern und ein kleiner Teich sind außerdem geplant.

Die Initiative stellt für diese Idee die Technik, das regionale Saatgut und die Obstbäume und unterstützte mit Rat und Tat bei der Aussaat und Pflanzung sowie mit der tatkräftigen Unterstützung der Kinder aus der Stadtilmer Grundschule.

Durch die Anlage von Blühwiesen, Blühhecken und Wegrändern im Rahmen von „Ilm-Kreis blüht“ sollen neue Lebensräume für Insekten und Co. geschaffen werden. Aber nur die Schaffung von neuen Lebensräumen reicht nicht aus, es geht auch um vorhandene Grünflächen wilder und artenreicher zu gestalten und zu pflegen, so Mehm.

„Deshalb stehen vor allem Projekte mit den lokalen Akteuren – sei es mit einer Kommune, einer Firma, einem Kindergarten oder auch Bürgern – im Mittelpunkt“, betont Enders und blickt zurück. Es sind schon einige Blühwiesen eingesät worden, beispielsweise eine Fläche am Geraradweg in Arnstadt, auf dem Firmengelände von Avermann und eine kommunale Fläche in Stützerbach. Ende November sind eine Streuobstwiese bei Branchewinda gepflanzt und die Pflege von Feldrändern bei Stadtilm sei ausgeschrieben. Weitere Vorhaben sind angedacht, so Enders.

Naturschutztag legt Fokus auf das Element Wasser

Ein erster wichtiger Termin ist in diesem Jahr der Naturschutztag am Samstag, 18. März, in der Stadthalle Arnstadt. Dort steht das Element Wasser im Fokus, sagt Andreas Mehm. Die seit 2018 anhaltende Trockenheit macht Natur und Tierwelt zu schaffen. Aber es war nicht nur sehr heiß, sondern auch viel zu trocken. Die Auswirkungen sind fast überall zu spüren. „Deshalb möchten wir zum Naturschutztag einen Blick in die Zukunft des Ilm-Kreises werfen. Fachleute werden erklären, welche Auswirkungen extreme Trockenperioden und steigende Temperaturen auf unsere Gewässer haben werden. Den Fokus legen wir besonders auf Amphibien, Fische und Biber. Wir möchten auch Beispiele für Gewässerrenaturierungen aufzeigen, die positive Effekte für die Artenvielfalt haben“, sagt Mehm.

Anmeldungen sind bis Freitag, 10. März, unter umweltamt@ilm-kreis.de oder Tel.: 03628 738 664 möglich.