Schaft und Ramelow im Gespräch in Ilmenau

Ministerpräsident Bodo Ramelow wird am 11. September in Ilmenau zu Gast sein.

Ilm-Kreis. Die Politiker diskutieren in Ilmenau die Herausforderungen der Zeit.

Christian Schaft lädt am 11. September ab 19.30 Uhr zum politischen Stammtisch ins Erdgeschoss des Hochhauses am Stollen 1 in Ilmenau ein. Als Gast wird Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit dem Landtagsabgeordneten Christian Schaft (Linke) diskutieren. „Gemeinsam werden wir über die Herausforderungen unserer Zeit sprechen und uns den konkreten Anliegen der Menschen vor Ort widmen“, so Schaft. Eine Anmeldung ist unterbuero@zinxx-ik.deerwünscht.