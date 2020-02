Am Donnerstag wurde in der Musikschule in Arnstadt ein Schaufenster zu einem Marlitt-Roman – hier Uta Kessel im Kostüm der Marlitt und Björn-Helmer Schmidt, Leiter der Musikschule – eröffnet.

Schaufenster erinnert an eine berühmte Arnstädterin

Uta Kessel kam im Kostüm der Marlitt und freute sich am Donnerstag über etwa 30 Gäste zur Eröffnung eines Schaufensters in der Musikschule am Markt. Es erinnert an die Schriftstellerin Eugenie John (1825 - 1887), bekannt geworden als E. Marlitt, deren 1885 veröffentlichter Roman „Die Frau mit den Karfunkelsteinen“ im Haus „Zum Palmbaum“ spielt.

Schon lange habe sie davon geträumt, das auch für Passanten sichtbar zu machen, sagte Uta Kessel, die mit der Interessengemeinschaft Marlitt das Erbe der berühmten Arnstädter Autorin wachhalten will. Deren 200. Geburtstag kann in fünf Jahren gefeiert werden. Uta Kessel trug für das Schaufenster Bücher von und über die Marlitt zusammen und präsentiert auf einer Staffelei Illustrationen von Carl Zopf zum Roman. Schon als Kind sei sie mit dem Buch in der Hand und ihren Freundinnen – von denen eine im Palmbaum wohnte – durch das Haus gestreift. Beim Leiter der Musikschule, Björn-Helmer Schmidt, musste sie nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Man sie stolz, so ein geschichtsträchtiges Haus zu haben, meinte er und kündigte an, künftig auch einen Literaturzirkel für Kinder und Jugendliche anzubieten. Evelyn Günther wird ihn leiten. „Es gibt so viele versteckte Talente, wir müssen sie an die Öffentlichkeit holen“, sagte die Künstlerin. Geigenlehrer Marco Onofri umrahmte mit einem Stück von Paganini die kleine Eröffnungsfeier, der am Abend im Stucksaal ein musikalisch-literarischer Abend folgte.