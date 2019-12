Wie in den Vorjahren auch werden im Winter die Schaukeln demontiert und gewartet.

Arnstadt. In den Wintermonaten kommen Arnstadts beliebteste Spielgeräte in die Kur.

Schaukeln werden repariert

Auf ihre geliebten Schaukeln müssen derzeit die Arnstädter Kinder verzichten. Darauf machte gestern eine Sprecherin der Stadtverwaltung aufmerksam. Nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch in den Ortsteilen wurden die Schaukeln auf den öffentlichen Spielplätzen demontiert. „Sie werden in den Vorjahren auch gewartet“, erklärte die Sprecherin. Dies sei wichtig, da die Schaukeln die am meisten genutzten Spielgeräte auf den Spielplätzen seien. Entsprechend hoch sei der Verschleiß. Hinzu komme, dass Ketten und Gelenke Witterungseinflüssen ausgesetzt seien. Auch das gehe zu Lasten der Sicherheit.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs nutzen die Wintermonate, um die Schaukeln genau zu prüfen. Was defekt ist, wird ausgetauscht. Metallteile werden geölt und, wenn nötig, auch mit neuer Farbe versehen. „Rechtzeitig zum Start in den Frühling werden die Schaukeln im März 2020 wieder montiert, so dass dann dem weiterhin sicheren Schaukelvergnügen auf den Spielplätzen nichts mehr im Wege steht“, versprach die städtische Mitarbeiterin. Auch die anderen Spielgeräte auf den öffentlichen Spielplätzen werden regelmäßig geprüft und repariert, damit sich spielende Kinder nicht aus Versehen verletzen.