Scheck in Arnstadt übergeben

Die Sponsoren übergeben die Geldspende an die Aktion Gastfreundschaft

Am Dienstag trafen sich vor dem Gemeindehaus am Pfarrhof in Arnstadt nicht nur die fleißigen Helferinnen Edda Hoinkis, Petra Sauerbrey, Renate Zehrt, Hannelore Teichert, Doris Barnett und Christa Mintus sondern auch die Sponsoren die Jahr für Jahr hier die „Ökumenischen Gastfreundschaft“ finanziell unterstützen.

Neben Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (pl.), Landrätin Petra Enders (Linke) war auch wieder Marco Jacob von der Sparkasse Arnstadt Ilmenau zu gegen. Jacob übergab Pfarrer Thomas Kratzer einen Scheck von 2000 Euro, Enders und Spilling gaben jeder aus der eigenen Geldbörse 100 Euro dazu. In der Corona-Zeit wurden 70 Weihnachtstüten von den fleißigen Helfern gepackt und dann an die Bedürftigen übergeben. Am 16. Februar wird es dann noch einmal einen Geschenke-Beutel um 11.30 Uhr vor dem Gemeindehaus geben.