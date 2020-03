Schere im Kopf trennt die Geschlechter noch immer

Erstmals luden die Gleichstellungsbeauftragten des Ilm-Kreises und der Stadt Arnstadt, die Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt sowie das Frauen- und Familienzentrum der Lebenshilfezu einer gemeinsamen Frauentagsfeier ins Theater ein. Rund 250 Frauen folgten dieser Einladung und erlebten mit der literarisch-musikalischen Buchlesung von Pauline Werner und Olaf Bessert einen vergnüglichen Nachmittag.

Zuvor aber standen ernstere Themen im Mittelpunkt. „Das Theater war schon immer ein besonderer Ort. Während in der Wirtschaft mehr Frauen als Männer engagiert worden sind und die auch besser bezahlt worden sind, bis heute, ist es hier im Theater so, dass im Schnitt mehr Frauen als Männer auf der Bühne stehen und natürlich werden sie auch gleich bezahlt“, sagte Theaterintendant Oliver Meier und wünschte sich, dass auch andernorts „dieses Zukunftsmodell umgesetzt wird.“

Isabel Enders, Gleichstellungsbeauftragte des Ilm-Kreises, verlas das Grußwort von Landrätin Petra Eders, Schirmherrin der Veranstaltung. „Heute ist nicht nur ein Tag zu feiern, sondern auch, um für die Rechte einzutreten“, hieß es darin. Bis heute sei der 8. März ein wichtiger Tag der Frauenbewegung, denn noch immer gäbe es „strukturelle Defizite“, wie die unterschiedliche Bezahlung oder Karrierechancen, die es zu bekämpfen gelte. Längst sei noch nicht überall Gleichberechtigung erreicht. Zwischen Gesetzen und der Lebenswirklichkeit klaffe noch immer „eine große Lücke.“ Das Thema müsse noch in vielen Köpfen ankommen.

Arnstadts Erste Beigeordnete Diana Machalett erinnerte an die Ursprünge des Frauentages als Forderung nach einem freien und geheimen Wahlrecht für Frauen. „Für uns heute absolute Selbstverständlichkeit, kaum vorstellbar, dass es einmal anders war“, so Machalett. Sie erinnerte aber daran, dass auch heutigentags nicht alle Frauen auf der Welt der Zugang zu Bildung, Frieden und Wahlrecht haben. Doch auch in Deutschland gäbe es Themen, auf die man aufmerksam machen müsse, so zum Beispiel die Job-Klischees, mit denen junge Mädchen heute noch immer konfrontiert würden. Bereits Ende der Grundschulzeit hätten sich typisch weibliche und typisch männliche Berufsbilder in den Köpfen der Kinder verankert. „Wir dürfen die Mädchen nicht schon, bevor wir sie ins Leben entlassen, in ihren Möglichkeiten einschränken“, forderte Diana Machalett. „Wir müssen die Schere in unserem Kopf zumachen, die aufspaltet in das, was für Mädchen in Frage kommt, und was nicht.“ Nur so könne man sie zu selbstbewussten Frauen erziehen.

Bei Autorin Pauline Werner dreht sich in ihrem Buch „Provinzgeschnatter“ alles um alltägliche und außergewöhnliche Frauen- und Lebensfragen und vor allem um die Liebe. Die Liebe zu sich selbst, zum Partner und zum eigenen Kind spielte dabei ebenso eine Rolle wie die zur verstorbenen Freundin, vor allem aber auch die Liebe zum Leben. „Leben ist vielleicht das kostbarste aller Geschenke und es ist ungewiss, wie lange es jeder von uns haben darf“, sagte sie. Mal humorvoll oder sarkastisch, aber auch tiefgründig waren ihre kleinen Alltagsgeschichten, die sie dann musikalisch begleitet von Liedermacher Olaf Bessert vorlas.