Kommentar: Schicksalstag der deutschen Geschichte

Antonia Pfaff über Gefühle und Emotionen, die nicht ambivalenter sein können.

Er gilt als Schicksalstag der Deutschen: der 9. November. Ein Tag an dem sicher viele Tränen geflossen sind; vor Schmerz und Leid, aber auch vor Freude und Glück.

Schmerz und Leid brachte der 9. November 1938. Damals wurden Tausende von jüdischen Geschäften, Synagogen und Wohnungen von den Nationalsozialisten in Deutschland zerstört und angezündet. Es kam zu gewaltsamen Übergriffen auf die jüdische Bevölkerung. 85 Jahre danach wurde den Opfern des Novemberpogrom bundesweit gedacht und Kränze niedergelegt.

Aber auch Hoffnung, Glück und Freude wird mit dem 9. November in Verbindung gebracht. Denn 1918 ruft Philipp Scheidemann (SPD) die erste Deutsche Republik aus. Ein halbes Jahrhundert später, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer und damit öffneten sich auch die Grenzen, die Jahrzehnte die Menschen in Ost- und Westdeutschland voneinander trennten.

Der 9. November könnte unterschiedlicher nicht sein: Er spiegelt Licht und Schatten, Glück und Gewalt wider und löst dadurch die unterschiedlichsten Emotionen aus.