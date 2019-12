Michael Tausch brachte dieser Tage im Steiger bei Erfurt Warnschilder an. Sie sind aber auch in einigen Wäldern im Ilm-Kreis zu finden.

Ilm-Kreis. Auch die Wälder im Ilm-Kreis haben in diesem Jahr gelitten. Damit Besucher sie auch weiter gefahrlos betreten können, haben die Forstwirte in der Region derzeit alle Hände voll zu tun.

Schilder warnen im Ilm-Kreis vor spontanen Kronenbrüchen

Alle Hände voll zu tun haben derzeit die Forstwirte in der Region. Nicht nur mit dem Eindämmen des Borkenkäferbefalls und mit dem Aufarbeiten von Trockenschäden sind sie beschäftigt. In Wäldern, in denen viele Spaziergänger unterwegs sind, bringen sie darüber hinaus auch neue Warnschilder an.

Im Erfurter Steiger sind sie zu finden, aber auch bei Siegelbach oder unweit der Arnstädter Fasanerie, nennt Chris Freise, Leiter des Forstamtes Willrode, nur einige Beispiele. „Besucher sind in unseren Wäldern gern gesehen“, betont er. Gänzlich sorglos sollten die Spaziergänger aber nicht umherstreifen. Denn der zweite heiße und trockene Sommer in Folge habe Spuren hinterlassen: Auch bei gesunden Bäumen seien vermehrt Äste oder Kronenteile abgestorben. Diese können für Besucher zur Gefahr werden. „Dessen sollte sich jeder, der den Wald betritt, bewusst sein“, so Freise. Er rät bei stärkerem Wind oder wenn die Bäume mit Eis oder feuchtem Schnee überzogen seien, von Spaziergängen ab. Darauf wird auch auf den neuen Warnschildern hingewiesen. Ebenso sei es nicht ratsam, bei solchen Wetterlagen unmittelbar am Waldrand zu parken. Zwischen Arnstadt und Plaue verlaufen viele Wanderwege. Auch hier stehen die Schilder, die vor spontanen Holzbrüchen warnen. Foto: Antje Köhler Der kritische Blick in die Baumkronen empfiehlt sich laut Freise insbesondere in den alten Laubholzbeständen. Die Gefahr, die von herabfallenden Kronenteilen ausgehen, sollte man nicht unterschätzen. Andererseits gehöre Totholz zum Ökosystem Wald, erklärt Freise, warum die abgestorbenen Äste nicht systematisch entfernt werden. Wolle man Waldwege hundertprozentig sicher machen, müsste man rechts und links der Wege eine breite Schneise abholzen, so der Fachmann „Das will aber niemand. Darum haben wir uns dafür entschieden, lieber Spaziergänger dafür zu sensibilisieren, auch mal nach oben zu schauen.“ Auch in den höheren Lagen des Ilm-Kreises ist Windbruch ein Thema. Wie Ilmenaus Revierleiter Matthias Wetzel sagte, sei der Süden von den Folgen der zwei trockenen Sommer nicht verschont geblieben, obwohl er höher liegt als die nördlichen Wälder und es dort auch mehr Niederschläge gab. Besonderes Gefährdungspotenzial im Bereich des Stadtforstes berge der Schwendlersweg zwischen Manebach und Ilmenau. Hier wurde bereits ein Unternehmen mit der Beseitigung von instabilen Ästen beauftragt. Im Gebiet des Staatsforsts wurden wie auch im nördlichen Ilm-Kreis an besonders frequentierten Wegen Warnhinweise angebracht. Da die Beseitigung der Schäden derzeit alle Kräfte bindet, findet derzeit kaum eine reguläre Holzernte statt. Auch die Holzsubmission, die Anfang 2020 stattfinden sollte, wurde abgesagt. Höchstpreise sind auf dem Markt derzeit ohnehin kaum zu erzielen, denn aufgrund der Trocken- und Borkenkäferschäden ist derzeit mehr Holz im Angebot, als etwa von Möbelherstellern benötigt wird. Das macht sich auch bei den Holzpreisen bemerkbar. Die Waldbesitzer hoffen, dass das nächste Jahr mehr Niederschläge mit sich bringt. Denn ein weiterer Dürresommer würde die Schäden nur noch vergrößern. Auch die Gefahr, die von Totholz in den Kronen ausgeht, würde sich dann noch einmal deutlich verstärken.