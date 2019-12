Gräfenroda. Nach dem Kanalbau durch den Zweckverband kamen in diesem Jahr die Fahrbahn und die Gehwege in die Kur.

Schillerstraße in Gräfenroda ist ab Freitag wieder befahrbar

Gleich mehrere große Bauprojekte in Gräfenroda haben in diesem Jahr die Bauverwaltung der neuen Landgemeinde Geratal, den Wasser- und Abwasserzweckverband (WAwZV) „Obere Gera“, aber auch die jeweils betroffenen Anwohner beschäftigt. So musste der Schmutzwasserkanal am Lindenplatz und in der Waldstraße fertig werden. „Das war eine schwierige Baumaßnahme“, betont Bauamtsleiter Mike Hellmundt rückblickend. Auf der B 88 sowie der Landesstraße in Richtung Gehlberg rollte der Verkehr bei halbseitiger Sperrung weiter, die teils langen Ampelphasen nervten die Autofahrer. Aber eine Vollsperrung kam nicht in Frage. Sonst hätte man beispielsweise den Nachbarort Liebenstein, wo von 2018 bis 2020 die Ortsdurchfahrt saniert wird, komplett abgeschnitten.

Die Baumaßnahme in der Waldstraße hat der Zweckverband in der vergangenen Woche planmäßig beendet, informierte Hellmund. Einige Seitenflächen würden noch gepflastert. Fahrbahn wurde komplett erneuert Für den Autoverkehr gesperrt wurde hingegen die Heinrich-Heine-Straße, um Regenwasser- und Schmutzwasserkanal zu verlegen. „Der Schulbus konnte deshalb nicht bis zur Schule fahren, die Kinder mussten ein Stück laufen“, verweist Bürgermeister Dominik Straube (CDU) auf einige Begleitumstände. Der untere Abschnitt der Straße ist inzwischen fertig, im oberen Bereich geht es 2020 mit dem Straßenbau weiter. Die Gemeinde entschied sich für die Komplett-Erneuerung der Fahrbahn. „Damit haben wir Ruhe für die nächsten Jahre, es können sich auch keine Fugen setzen“, erklärt Straube. Ansonsten hätte der Zweckverband den aufgerissenen Bereich lediglich wieder verschlossen. Die Gemeinde nahm zusätzlich etwas Geld in die Hand, zumal die Straße nicht in bestem Zustand war, und profitiert von einer „Restflächenregelung“. Dass der Zweckverband „Obere Gera“ mit im Haus sitzt, erweise sich als Vorteil, so Straube, der auch Vorsitzender des WAwZV ist. Einige andere Ortschaften der Landgemeinde Geratal gehören zum Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau oder zum WAZV Arnstadt und Umgebung. Anwohnern bewiesen viel Geduld Kanalbau an sich ist immer sehr teuer, davon sieht der Bürger dann hinterher nicht viel. Gut, wenn Fahrbahn und Nebenanlagen gleich mit in die Kur kommen. Das passierte auch in der Schillerstraße, wo die Männer von der Strabag gerade die Gehwege pflastern. Auch hier liegen jetzt Regen- und Schmutzwasserkanal in der Erde, die Firma Thüringer Energienetze hat ein Erdkabel gezogen und die Freileitungen zurückgebaut. War die alte Asphaltdecke ein Flickenteppich, sieht es jetzt ordentlich aus. Wobei schon Stimmen laut werden, die befürchten, dass die Einbahnstraße zur Rennstrecke werden könnte. Die Schillerstraße soll planmäßig am Freitag dieser Woche wieder aufgemacht werden, sagt Mike Hellmundt. Kleinere Restarbeiten werden danach noch folgen, wobei man froh ist über das milde Winterwetter. Bei den Anwohnern bedankt er sich für ihr Verständnis. Sie kamen mit ihren Fahrzeugen teils über längere Zeit nicht auf ihrer Grundstücke. Das Bauamt ist für alle sechs Ortschaften der Landgemeinde zuständig. In diesem Jahr habe sich viel auf Gräfenroda konzentriert, aber in allen Orten werde investiert, betont der Bürgermeister. Die Projekte habe man zum Großteil bereits vor Jahren angeschoben, die Beantragung der Fördermittel erfordere einen längeren Vorlauf. So ist auch der Ausbau der Buswendeschleife am Dörrberg – bisher kein sehr ansehnlicher Platz am Ortseingang von Gräfenroda – seit geraumer Zeit geplant. Sie wird komplett umgestaltet. Der Kanalbau ist hier besonders aufwendig. Bis 3,60 Meter müssen hier die Arbeiter in die Tiefe, um mit den Rohren unter der Wilden Gera hindurchzukommen. Voraussichtlich bis zu Sommer nächsten Jahres wird gebaut, die Haltestelle ist künftig auch barrierefrei.