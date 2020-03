Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schipanski begrüßt neues Gesetz

Das vom Bundestag beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist am Sonntag in Kraft getreten. „Dadurch können Unternehmen ab sofort deutlich einfacher und schneller als bislang Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern für eine Tätigkeit in Deutschland gewinnen. Damit stärken wir weiter unseren heimischen Wirtschaftsstandort Thüringen und auch den Ilm-Kreis“, sagte der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) gegenüber unserer Zeitung. Auch wenn der Fokus weiterhin vorrangig auf der Ausschöpfung der Potenziale im Inland sowie in Staaten der Europäischen Union (EU) liegen sollte, seien die erweiterten Möglichkeiten zur Fachkräfteeinwanderung notwendig, um Fachkräfteengpässen besser entgegenwirken zu können, meint der CDU-Politiker aus dem Ilm-Kreis.

Mit dem Gesetz fallen unter anderem die Vorrangprüfung und die Begrenzung auf Mangelberufe bei Fachkräften mit qualifizierter Berufsausbildung weg. Dadurch können künftig Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung in jeder Branche zuwandern. „Die Zukunft des Wirtschaftsstandortes hängt entscheidend davon ab, ob Unternehmen genügend Fachkräfte für sich gewinnen können“, so Schipanski. Bereits heute habe die Wirtschaft Probleme, für bestimmte Berufe, Branchen und Regionen ihren Bedarf zu decken. Das gelte zum Beispiel für die Gesundheits- und Pflegebranche, aber auch für das Handwerk.