Schlamm macht gute Laune

Guten Morgen, Ilm-Kreis: Britt Mandler über eine zauberhafte Begegnung auf der Straße

Mancher Morgen startet hektisch. Flink mit dem Hund um die Häuser ziehen – das ist bei diesem Wetter schwierig. Unter den Schuhen schmatzt der Schlamm. Aus dem blonden Vierbeiner wird schnell eine dunkelbraune Variante. Nach der Rückkehr heißt es also erst einmal, Schuhe putzen und dem Hund eine Unterbodenwäsche verpassen. Da kann der eigene Zeitplan schon mal gehörig ins Wanken geraten.

Mitunter braucht es aber nur Kleinigkeiten, um wieder im Hier und Jetzt zu landen. Mein Arbeitsweg führt mich an einem Kindergarten vorbei, der an einer sehr frequentierten Straße liegt. Wie es der Zufall so wollte, kehrten gestern einige Knirpse just zu dem Zeitpunkt, als ich mich näherte, von ihrer Morgenrunde zurück.

Ich stoppte also, um die Kinder über die Straße zu lassen. Und blickte auf schlammverschmierte Matschhosen, die den Eltern am Abend sicher Freude bescherten. Aber egal: Die Kinder hatten hochrote Wangen, lachten, schwatzten, hatten ihren Spaß. Mir zauberte das sofort ein Lächeln ins Gesicht. Und bescherte mir Gelassenheit für den Rest des hektischen Tages.