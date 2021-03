Schmalkalden: Mazda schubst Audi in den Graben

Mittelstille. Bei einem Auffahrunfall nahe Schmalkalden landet ein Audi im Graben.

Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße zwischen Mittelstille und Springstille nahe Schmalkalden ist ein Audi am Mittwoch im Graben gelandet. Wie die Polizei weiter informierte, musste der Mann (32) am Steuer des Audis bremsen. Das bemerkte der hinter ihm fahrende Mann (45) in einem Mazda zu spät und fuhr auf. Der Audi wurde in den Graben geschleudert. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Um die Autos kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 12.000 Euro.