Schmusetiger möchte die Welt entdecken

Großliebringen. Tiere suchen ein Zuhause: Eine verschmuste Katze im IlmKreis-Tierheim in Großliebringen freut sich auf neue Menschenfreunde.

Neugierig schaut die grau-getigerte Schmusekatze in die Kamera, dann schmiegt sie sich sanft an Daniela Hanf an und holt sich ein paar Streicheleinheiten ab. „Sie ist etwa drei bis vier Jahre alt, zahm, sehr lieb und sucht ein liebevolles neues Zuhause mit Freigang“, erklärt die Mitarbeiterin des Ilm-Kreis-Tierheimes in Großliebringen.

Die Katzendame wurde im August dieses Jahres unter einem Auto nahe der Baumschule in Arnstadt gefunden, wo sie sechs Katzenwelpen zu Welt gebracht hatte. Der Finder brachte sie dann gemeinsam mit ihren Jungen ins Tierheim. „Als sie zu uns kam, war sie nicht sehr fit und musste erstmal aufgepäppelt werden“, schaut Daniela Hanf zurück und ergänzt: „Jetzt geht es ihr aber richtig gut. Sie wurde auch kastriert und nachdem nun alle Welpen erfolgreich vermittelt werden konnten, freut sich auch die Katzenmama auf ein neues Herrchen oder Frauchen.“

Interessenten erreichen das Ilm-Kreis-Tierheim in Großliebringen unter Telefon: 03629/802341.