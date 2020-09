Schnellfahrer vor der Grundschule in Kirchheim ertappt

Am Mittwoch kurz nach 7 Uhr haben Polizeikommissar Michael Ludwig, Polizeihauptkommissarin Bianca Kellner und Polizeimeister Thomas Pfannschmidt (von links) von der PI Arnstadt-Ilmenau für 90 Minuten ihr Geschwindigkeitsmessgerät in Kirchheim aufgebaut. Schon weit vor der Grundschule stehen die Verkehrszeichen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde, und einen Zebrastreifen gibt es hier auch. Nicht alle Fahrzeugführer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit. 14 tappten in die Laserfalle. Spitzenreiter war eine 37-Jährige Dame, die mit 55 Kilometern pro Stunde unterwegs was.